Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Ingram Micro in Canada có tổng thu nhập hàng năm là CA$153,120. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.