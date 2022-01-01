Danh bạ công ty
iCIMS
iCIMS Mức lương

Mức lương tại iCIMS dao động từ $79,600 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Viên Tuyển Dụng ở mức thấp đến $178,000 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của iCIMS. Cập nhật lần cuối: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $110K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$102K
Quản Lý Sản Phẩm
$130K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$79.6K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$153K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại iCIMS là Kỹ Sư Phần Mềm at the Principal Software Engineer level với tổng thu nhập hàng năm là $178,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại iCIMS là $124,950.

Tài nguyên khác