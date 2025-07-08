Haus Mức lương

Mức lương tại Haus dao động từ $140,700 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $199,000 cho vị trí Vận Hành Doanh Thu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Haus . Cập nhật lần cuối: 11/24/2025