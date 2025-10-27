Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Genesys dao động từ $92.4K mỗi year cho L1 đến $181K mỗi year cho L5. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $140K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Genesys. Cập nhật lần cuối: 10/27/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới