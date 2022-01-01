General Dynamics Information Technology Mức lương

Danh bạ công ty
Mức lương tại General Dynamics Information Technology dao động từ $75,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng ở mức thấp đến $164,175 cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của General Dynamics Information Technology. Cập nhật lần cuối: 9/13/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $112K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư mạng

Kỹ sư hệ thống

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $155K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $75K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $143K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $133K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $91K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $100K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $146K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$152K
Quản Lý Sản Phẩm
$91.5K
Quản Lý Dự Án
$117K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$98.9K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$164K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại General Dynamics Information Technology là Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $164,175. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại General Dynamics Information Technology là $117,300.

