Fetch
  • Mức lương
  • Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu

  • Tất cả mức lương Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu

Fetch Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu in United States tại Fetch có tổng giá trị $125K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Fetch. Cập nhật lần cuối: 12/5/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Fetch
Data Analyst
Chicago, IL
Tổng mỗi năm
$125K
Cấp bậc
-
Lương cơ bản
$125K
Stock (/yr)
$0
Thưởng
$0
Số năm tại công ty
0 Năm
Số năm kinh nghiệm
1 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Fetch?
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Fetch, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu tại Fetch in United States có tổng thu nhập hàng năm là $145,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Fetch cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu in United States là $115,000.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fetch/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.