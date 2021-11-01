Thư Mục Công Ty
Exact Sciences
Exact Sciences Mức lương

Khoảng lương Exact Sciences từ $108,455 trong tổng thu nhập hàng năm cho Vận hành kinh doanh ở mức thấp nhất đến $353,760 cho Pháp lý ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Exact Sciences. Cập nhật lần cuối: 8/22/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
Median $115K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư y sinh
$171K
Vận hành kinh doanh
$108K

Nhà phân tích kinh doanh
$149K
Nhà phân tích dữ liệu
$149K
Nhà khoa học dữ liệu
$141K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$150K
Pháp lý
$354K
Nhà thiết kế sản phẩm
$132K
Quản lý sản phẩm
$241K
Quản lý dự án
$175K
Bán hàng
$196K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

La compensació total anual mediana informada a Exact Sciences és de $149,223.

