Danh bạ công ty
eQ Technologic
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

eQ Technologic Mức lương

Mức lương tại eQ Technologic dao động từ $21,310 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $88,896 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của eQ Technologic. Cập nhật lần cuối: 9/12/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $28.9K

Kỹ sư phần mềm backend

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$21.3K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$88.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$53.2K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Die bestbezahlte Position bei eQ Technologic ist Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $88,896. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei eQ Technologic beträgt $41,087.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho eQ Technologic

Công ty liên quan

  • Amazon
  • Microsoft
  • Uber
  • Apple
  • Databricks
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác