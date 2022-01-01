Danh bạ công ty
Disney
Disney Mức lương

Mức lương tại Disney dao động từ $50,250 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Trợ Lý Hành Chính ở mức thấp đến $477,667 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Disney. Cập nhật lần cuối: 9/3/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư phần mềm bảo mật

Kỹ sư độ tin cậy hệ thống

Lập trình viên web

Quản Lý Sản Phẩm
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $109K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $120K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $180K
Quản Lý Dự Án
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $158K
Bán Hàng
Median $99.5K

Quản lý tài khoản

Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
Median $400K
Quản Lý Chương Trình
Median $180K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
Median $328K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $416K

Kiến trúc sư dữ liệu

Cloud Security Architect

Nghiên Cứu Viên UX
Median $158K
Dịch Vụ Khách Hàng
Median $60K
Nhân Sự
Median $140K
Kế Toán
Median $85K

Kế toán kỹ thuật

Phát Triển Kinh Doanh
Median $165K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $178K
Vận Hành Marketing
Median $150K
Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $115K
Trợ Lý Hành Chính
$50.3K
Vận Hành Kinh Doanh
$296K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$53.6K
Kỹ Sư Điều Khiển
$93.5K
Phát Triển Doanh Nghiệp
$226K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$90.5K
Kỹ Sư Phần Cứng
$85.6K
Pháp Lý
Median $266K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$86.2K
Marketing
$209K

Quản lý marketing sản phẩm

Tổng Phần Thưởng
$148K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$95.9K

Chuyên viên phân tích

Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Disney, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)

33%

NĂM 1

33%

NĂM 2

34%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Disney, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33% được phát hành trong 1st-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)

  • 33% được phát hành trong 2nd-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)

  • 34% được phát hành trong 3rd-NĂM (17.00% sáu tháng một lần)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Disney, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Disney là Quản Lý Sản Phẩm at the P7 level với tổng thu nhập hàng năm là $477,667. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Disney là $158,000.

