Thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in United States tại Databricks dao động từ $441K mỗi year cho M2 đến $1.2M mỗi year cho M5. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $1.13M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Databricks. Cập nhật lần cuối: 11/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Databricks, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)