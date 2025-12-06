Danh bạ công ty
Chainlink Labs
Chainlink Labs Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương

Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Chainlink Labs. Cập nhật lần cuối: 12/6/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

$93K - $108K
Argentina
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
$82K$93K$108K$119K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Lịch Trình Phát Hành

20%

NĂM 1

20%

NĂM 2

20%

NĂM 3

20%

NĂM 4

20%

NĂM 5

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Chainlink Labs, Options tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:

  • 20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 2nd-NĂM (5.00% hàng quý)

  • 20% được phát hành trong 3rd-NĂM (5.00% hàng quý)

  • 20% được phát hành trong 4th-NĂM (5.00% hàng quý)

  • 20% được phát hành trong 5th-NĂM (5.00% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Chainlink Labs in Argentina có tổng thu nhập hàng năm là ARS 155,369,494. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Chainlink Labs cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Argentina là ARS 107,061,332.

Tài nguyên khác

