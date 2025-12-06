Danh bạ công ty
Chainlink Labs
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
Gói thu nhập trung vị của Nhà Tuyển Dụng in United States tại Chainlink Labs có tổng giá trị $115K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Chainlink Labs. Cập nhật lần cuối: 12/6/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Tổng mỗi năm
$115K
Cấp bậc
L3
Lương cơ bản
$115K
Stock (/yr)
$0
Thưởng
$0
Số năm tại công ty
1 Năm
Số năm kinh nghiệm
4 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Chainlink Labs?
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lịch Trình Phát Hành

20%

NĂM 1

20%

NĂM 2

20%

NĂM 3

20%

NĂM 4

20%

NĂM 5

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Chainlink Labs, Options tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:

  • 20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 2nd-NĂM (5.00% hàng quý)

  • 20% được phát hành trong 3rd-NĂM (5.00% hàng quý)

  • 20% được phát hành trong 4th-NĂM (5.00% hàng quý)

  • 20% được phát hành trong 5th-NĂM (5.00% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Tuyển Dụng tại Chainlink Labs in United States có tổng thu nhập hàng năm là $162,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Chainlink Labs cho vị trí Nhà Tuyển Dụng in United States là $107,500.

