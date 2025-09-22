Danh bạ công ty
Tổng thu nhập trung bình của Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật in United States tại Calendly dao động từ $129K đến $184K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Calendly. Cập nhật lần cuối: 9/22/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

$147K - $167K
United States
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
$129K$147K$167K$184K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

$160K

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Calendly, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật at Calendly in United States sits at a yearly total compensation of $184,080. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Calendly for the Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật role in United States is $129,480.

