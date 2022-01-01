Danh bạ công ty
Birlasoft Mức lương

Mức lương tại Birlasoft dao động từ $1,438 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $165,825 cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Birlasoft. Cập nhật lần cuối: 10/10/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $7K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $160K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$20.5K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$15.1K
Nhân Sự
$1.4K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$15.4K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$11.8K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$160K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$166K
Câu hỏi thường gặp

El puesto con mayor remuneración reportado en Birlasoft es Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật at the Common Range Average level con una compensación total anual de $165,825. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Birlasoft es $15,374.

Tài nguyên khác