Danh bạ công ty
BBC
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

BBC Mức lương

Mức lương tại BBC dao động từ $23,231 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $137,102 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của BBC. Cập nhật lần cuối: 9/5/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $134K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Kế Toán
$52.1K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$89.4K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$69K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$82.9K
Nhân Sự
$66.3K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$64.7K
Kỹ Sư Cơ Khí
$70.2K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$23.2K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$121K
Nghiên Cứu Viên UX
$62.7K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại BBC là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $137,102. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại BBC là $69,014.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho BBC

Công ty liên quan

  • The Telegraph
  • Bertelsmann
  • Findmypast
  • YouView
  • Viacom18
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác