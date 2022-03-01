Danh bạ công ty
AVEVA
AVEVA Mức lương

Mức lương tại AVEVA dao động từ $26,427 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $209,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của AVEVA. Cập nhật lần cuối: 8/26/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $209K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $111K

Marketing
Median $120K
Dịch Vụ Khách Hàng
$147K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$99.5K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$102K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$100K
Quản Lý Sản Phẩm
$128K
Quản Lý Chương Trình
$67.2K
Quản Lý Dự Án
$92.2K
Bán Hàng
$26.4K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$113K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$148K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại AVEVA là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $209,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại AVEVA là $111,000.

