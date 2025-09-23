Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Autodesk dao động từ $138K mỗi year cho Grade 8 đến $430K mỗi year cho Grade 15. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $166K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Autodesk. Cập nhật lần cuối: 9/23/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Autodesk, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)
