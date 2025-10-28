Thu nhập Nhà Thiết Kế Sản Phẩm in United States tại Apple dao động từ $157K mỗi year cho ICT2 đến $909K mỗi year cho ICT6. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $295K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Apple. Cập nhật lần cuối: 10/28/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
ICT2
$157K
$143K
$10.6K
$3.9K
ICT3
$231K
$163K
$57.6K
$10.4K
ICT4
$301K
$195K
$85.2K
$21.2K
ICT5
$457K
$236K
$180K
$41.3K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Apple, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới