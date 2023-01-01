Thư Mục Công Ty
Anthropic
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Anthropic Mức lương

Khoảng lương Anthropic từ $311,933 trong tổng thu nhập hàng năm cho Marketing ở mức thấp nhất đến $642,600 cho Vận hành kinh doanh ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Anthropic. Cập nhật lần cuối: 8/21/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Vận hành kinh doanh
$643K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$322K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Marketing
$312K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Anthropic, Các khoản cấp cổ phiếu/vốn chủ sở hữu tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Ghé thăm cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Ghé thăm ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Anthropic là Vận hành kinh doanh at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $642,600. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Anthropic là $525,821.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Anthropic

Các công ty liên quan

  • Roblox
  • Intuit
  • Spotify
  • Microsoft
  • Netflix
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác