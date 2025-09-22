Danh bạ công ty
Ampere Computing
Ampere Computing Kỹ Sư Phần Cứng Mức lương

Thu nhập Kỹ Sư Phần Cứng in United States tại Ampere Computing dao động từ $189K mỗi year cho L6 đến $364K mỗi year cho L9. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $196K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ampere Computing. Cập nhật lần cuối: 9/22/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Xem 4 Thêm cấp độ
$160K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Ampere Computing?

Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Kỹ Sư Phần Cứng đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi thường gặp

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Kỹ Sư Phần Cứng na Ampere Computing in United States é uma remuneração total anual de $363,667. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ampere Computing para a função de Kỹ Sư Phần Cứng in United States é $204,700.

Tài nguyên khác