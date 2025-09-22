Thu nhập Kỹ Sư Phần Cứng in United States tại Ampere Computing dao động từ $189K mỗi year cho L6 đến $364K mỗi year cho L9. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $196K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ampere Computing. Cập nhật lần cuối: 9/22/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
