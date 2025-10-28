Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Italy tại ALTEN dao động từ €26.8K mỗi year cho Software Engineer I đến €35.7K mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Italy có tổng giá trị €29.6K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ALTEN. Cập nhật lần cuối: 10/28/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
