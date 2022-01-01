Thư Mục Công Ty
Aetna Mức lương

Khoảng lương Aetna từ $25,425 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà thiết kế sản phẩm ở mức thấp nhất đến $258,703 cho Kiến trúc sư giải pháp ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Aetna. Cập nhật lần cuối: 8/15/2025

$160K

Nhà khoa học dữ liệu
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Tin học y tế

Kỹ sư phần mềm
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Kỹ sư dữ liệu

Nhà định phí bảo hiểm
Median $141K

Quản lý sản phẩm
Median $201K
Chuyên gia công nghệ thông tin
Median $102K
Kế toán
$95.1K
Nhà phân tích kinh doanh
$101K
Phát triển kinh doanh
$115K
Kỹ sư xây dựng
$58.8K
Nhà phân tích dữ liệu
$115K
Nhà phân tích tài chính
$82.6K
Nhà tư vấn quản lý
$172K
Nhà thiết kế sản phẩm
$25.4K
Quản lý dự án
$98K
Bán hàng
$101K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$199K
Kiến trúc sư giải pháp
$259K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Aetna là Kiến trúc sư giải pháp at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $258,703. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Aetna là $124,355.

