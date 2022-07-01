Thư Mục Công Ty
Aera Technology Mức lương

Khoảng lương Aera Technology từ $13,065 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà khoa học dữ liệu ở mức thấp nhất đến $348,250 cho Bán hàng ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Aera Technology. Cập nhật lần cuối: 8/15/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chánh văn phòng
$197K
Nhà khoa học dữ liệu
$13.1K
Marketing
$15.7K

Quản lý dự án
$123K
Bán hàng
$348K
Kỹ sư phần mềm
$124K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$53K
Câu hỏi thường gặp

