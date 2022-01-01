Danh bạ công ty
7-Eleven
7-Eleven Mức lương

Mức lương tại 7-Eleven dao động từ $13,345 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kế Toán ở mức thấp đến $189,750 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của 7-Eleven. Cập nhật lần cuối: 9/7/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $178K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $90K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $190K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $120K
Kế Toán
$13.3K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$86.4K
Chuyên Viên Giải Quyết Bồi Thường
$99.5K
Dịch Vụ Khách Hàng
$37.7K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$126K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$98.5K
Kỹ Sư Phần Cứng
$131K
Nhân Sự
$119K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$32.2K
Marketing
$181K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$156K
Quản Lý Dự Án
$39.6K
Bán Hàng
$45K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$127K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$15.7K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at 7-Eleven is Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm with a yearly total compensation of $189,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 7-Eleven is $119,400.

