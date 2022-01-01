Danh bạ công ty
10x Banking
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

10x Banking Mức lương

Mức lương tại 10x Banking dao động từ $112,746 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $317,800 cho vị trí Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của 10x Banking. Cập nhật lần cuối: 8/31/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $113K

Kỹ sư phần mềm backend

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$318K
Quản Lý Sản Phẩm
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$123K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$198K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại 10x Banking là Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $317,800. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại 10x Banking là $162,499.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho 10x Banking

Công ty liên quan

  • QuantumBlack
  • Knotch
  • FNZ
  • Improbable
  • Wolters Kluwer
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác