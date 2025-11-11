Каталог компаній
Tekion
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Tekion Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення in India у Tekion становить ₹1.04M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tekion. Останнє оновлення: 11/11/2025

Медіанний пакет
company icon
Tekion
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹1.04M
Рівень
L2
Базова зарплата
₹790K
Stock (/yr)
₹253K
Бонус
₹0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Tekion Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення в Tekion in India складає річну загальну компенсацію ₹2,220,952. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tekion для позиції Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення in India складає ₹790,138.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Tekion

Схожі компанії

  • Arcesium
  • SoftServe
  • CloudLinux
  • exadel
  • InvestCloud
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси