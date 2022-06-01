Şirket Dizini
Zeta Global
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Zeta Global Maaşlar

Zeta Global şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama Operasyonları için yıllık $6,636 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $392,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Zeta Global. Son güncellenme: 9/2/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $62.6K
Veri Analisti
$136K
Veri Bilimci
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Pazarlama Operasyonları
$6.6K
Ürün Tasarımcısı
$115K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$392K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Zeta Global şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $392,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zeta Global şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $88,740 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Zeta Global için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Cognizant
  • Paycom
  • Rackspace
  • ADP
  • Seagate
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar