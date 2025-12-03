Şirket Dizini
Yext
Yext Bilgi Teknolojisti (BT) Maaşlar

Yext şirketinde Bilgi Teknolojisti (BT) tazminat paketi medyanı year başına $115K tutarındadır. Yext şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Medyan Paket
company icon
Yext
Analyst
New York, NY
Yıllık toplam
$115K
Seviye
Analyst
Temel maaş
$110K
Stock (/yr)
$5K
Prim
$0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Yext?
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Yext şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Bilgi Teknolojisti (BT) tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Yext şirketindeki Bilgi Teknolojisti (BT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $140,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Yext şirketinde Bilgi Teknolojisti (BT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $95,000 tutarındadır.

