Yext şirketinde in United States Veri Bilimci tazminatı T4 için year başına $171K ile T5 için year başına $303K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $171K tutarındadır. Yext şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$171K
$171K
$0
$0
T5
$303K
$230K
$72.5K
$0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Yext şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
