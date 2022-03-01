Şirket Dizini
VideoAmp Maaşlar

VideoAmp şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $135,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $293,460 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: VideoAmp. Son güncellenme: 9/6/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $176K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Satış
Median $135K
Ürün Müdürü
Median $175K

Veri Bilimci
$169K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$293K
SSS

VideoAmp şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $293,460 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
VideoAmp şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $175,000 tutarındadır.

