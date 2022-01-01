ViacomCBS Maaşlar

ViacomCBS şirketinin maaşları alt seviyede İş Operasyonları Müdürü için yıllık $61,762 toplam tazminattan üst seviyede İnsan Kaynakları için $413,055 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ViacomCBS. Son güncellenme: 8/29/2025
33.33%
YIL 1
33.33%
YIL 2
33.33%
YIL 3
ViacomCBS şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.33% yıllık)
33.33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.33% yıllık)
33.33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.33% yıllık)
