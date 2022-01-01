Şirket Dizini
ViacomCBS Maaşlar

ViacomCBS şirketinin maaşları alt seviyede İş Operasyonları Müdürü için yıllık $61,762 toplam tazminattan üst seviyede İnsan Kaynakları için $413,055 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ViacomCBS. Son güncellenme: 8/29/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

DevOps Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Ürün Müdürü
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $307K

İş Analisti
Median $134K
Veri Analisti
Median $121K
Veri Bilimci
Median $209K
Ürün Tasarımcısı
Median $160K
Çözüm Mimarı
Median $213K

Veri Mimarı

Pazarlama
Median $118K
Program Müdürü
Median $150K
Proje Müdürü
Median $105K
Mali Analист
Median $110K
Muhasebeci
$79.7K
İş Operasyonları Müdürü
$61.8K
İş Geliştirme
$328K
Metin Yazarı
$92.5K
İnsan Kaynakları
$413K
Hukuk
$131K
Yönetim Danışmanı
$134K
Pazarlama Operasyonları
$99.5K
Ürün Tasarım Müdürü
$209K
İK Uzmanı
Median $100K
Satış
$221K
Siber Güvenlik Analisti
$133K
Teknik Program Müdürü
$101K
Hak Ediş Takvimi

33.33%

YIL 1

33.33%

YIL 2

33.33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

ViacomCBS şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.33% yıllık)

  • 33.33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.33% yıllık)

  • 33.33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.33% yıllık)

SSS

ViacomCBS şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $413,055 tazminatla İnsan Kaynakları at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ViacomCBS şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $134,200 tutarındadır.

