Verbit
Verbit Maaşlar

Verbit şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $32,238 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $162,670 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Verbit. Son güncellenme: 10/16/2025

Ürün Müdürü
$130K
İK Uzmanı
$32.2K
Yazılım Mühendisi
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$109K
SSS

Verbit şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $162,670 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Verbit şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $119,343 tutarındadır.

