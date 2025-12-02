Şirket Dizini
UserTesting
UserTesting Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

UserTesting şirketinde in United States ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına $178K ile $243K arasında değişmektedir. UserTesting şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$191K - $230K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$178K$191K$230K$243K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir UserTesting?

SSS

UserTesting şirketindeki in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $243,020 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
UserTesting şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $178,075 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

