Udemy Maaşlar

Udemy şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $48,676 toplam tazminattan üst seviyede Emlak Müdürü için $382,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Udemy. Son güncellenme: 9/20/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
L3 $165K
L4 $237K
Pazarlama
Median $166K

Ürün Tasarımcısı
Median $165K
İK Uzmanı
Median $115K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $117K
İş Operasyonları Müdürü
$135K
İş Analisti
$255K
Müşteri Hizmetleri
$275K
Veri Bilimi Müdürü
$72.1K
Pazarlama Operasyonları
$139K
Ürün Müdürü
$48.7K
Program Müdürü
$117K
Proje Müdürü
$172K
Emlak Müdürü
$383K
Satış
$122K
Çözüm Mimarı
$218K
Teknik Program Müdürü
$147K
Girişim Sermayedarı
$291K
Udemy şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $382,500 tazminatla Emlak Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Udemy şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $165,334 tutarındadır.

