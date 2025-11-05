Şirket Dizini
Tide
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Program Müdürü

  • Tüm Program Müdürü Maaşları

Tide Program Müdürü Maaşlar

Tide şirketinde in India ortalama Program Müdürü toplam tazminatı year başına ₹944K ile ₹1.34M arasında değişmektedir. Tide şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹1.07M - ₹1.27M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹944K₹1.07M₹1.27M₹1.34M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Program Müdürü maaş bilgisis için Tide kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tide şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Program Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Tide şirketindeki in India Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹1,340,548 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tide şirketinde Program Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹944,212 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Tide için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Facebook
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Netflix
  • Square
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar