ThoughtWorks
ThoughtWorks Teknik Program Müdürü Maaşlar

ThoughtWorks şirketinde in Canada ortalama Teknik Program Müdürü toplam tazminatı year başına CA$154K ile CA$214K arasında değişmektedir. ThoughtWorks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$165K - CA$194K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$154KCA$165KCA$194KCA$214K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir ThoughtWorks?

SSS

ThoughtWorks şirketindeki in Canada Teknik Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$214,108 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ThoughtWorks şirketinde Teknik Program Müdürü rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$153,719 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar