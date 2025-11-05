ThoughtWorks şirketinde in India Ürün Müdürü tazminatı Senior Product Manager için year başına ₹2.78M ile Principal Product Manager için year başına ₹7.17M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹3.46M tutarındadır. ThoughtWorks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
