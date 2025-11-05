Şirket Dizini
ThoughtWorks
  Ürün Müdürü
  • Ürün Müdürü

  • Tüm Ürün Müdürü Maaşları

ThoughtWorks Ürün Müdürü Maaşlar

ThoughtWorks şirketinde in India Ürün Müdürü tazminatı Senior Product Manager için year başına ₹2.78M ile Principal Product Manager için year başına ₹7.17M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹3.46M tutarındadır. ThoughtWorks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir ThoughtWorks?

SSS

ThoughtWorks şirketindeki in India Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹7,372,480 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ThoughtWorks şirketinde Ürün Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹3,456,922 tutarındadır.

