Şirket Dizini
Thales
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Thales Maaşlar

Thales şirketinin maaşları alt seviyede Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık $20,100 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $176,880 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Thales. Son güncellenme: 9/1/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Siber Güvenlik Analisti
Median $73K
Çözüm Mimarı
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Veri Bilimci
Median $40.2K
Satış
Median $161K
İdari Asistan
$48.8K
Havacılık Mühendisi
$76K
Kimya Mühendisi
$20.5K

Araştırma Mühendisi

Elektrik Mühendisi
$66.9K
Donanım Mühendisi
$23.5K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$20.1K
Hukuk
$64.1K
Makine Mühendisi
$86.5K
Optik Mühendisi
$41.9K
Ürün Tasarımcısı
$175K
Ürün Müdürü
$65K
Proje Müdürü
$90.8K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$177K
Teknik Program Müdürü
$52.7K
Teknik Yazar
$44K
UX Araştırmacısı
$70.7K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Thales şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $176,880 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Thales şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $65,001 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Thales için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Atos
  • QuEST Global
  • Murex
  • ConvergeOne
  • Modus Create
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar