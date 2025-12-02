Şirket Dizini
Tecno Mobile
Tecno Mobile Veri Analisti Maaşlar

Tecno Mobile şirketinde in Turkey ortalama Veri Analisti toplam tazminatı year başına TRY 560K ile TRY 795K arasında değişmektedir. Tecno Mobile şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$15.6K - $18.5K
Turkey
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$13.7K$15.6K$18.5K$19.5K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Tecno Mobile?

SSS

Tecno Mobile şirketindeki in Turkey Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam TRY 794,732 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tecno Mobile şirketinde Veri Analisti rolü in Turkey için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat TRY 559,768 tutarındadır.

