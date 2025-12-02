Tech Mahindra şirketinde in United States Teknik Program Müdürü tazminatı U2 için year başına $138K ile U3 için year başına $125K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $150K tutarındadır. Tech Mahindra şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
U1
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
$138K
$138K
$0
$0
U3
$125K
$125K
$0
$0
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
