Tech Mahindra şirketinde in United States Teknik Program Müdürü tazminatı U2 için year başına $138K ile U3 için year başına $125K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $150K tutarındadır. Tech Mahindra şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus U1 Associate Technical Program Manager $ -- $ -- $ -- $ -- U2 Technical Program Manager $138K $138K $0 $0 U3 Senior Technical Program Manager $125K $125K $0 $0 U4 Team Lead $ -- $ -- $ -- $ --

Şirket Konum | Tarih Seviye Adı Etiket Deneyim Yılı Toplam / Şirkette Toplam Ücret ( USD ) Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim

