Şirket Dizini
Tata Consultancy Services
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Satış Mühendisi

  • Tüm Satış Mühendisi Maaşları

Tata Consultancy Services Satış Mühendisi Maaşlar

Tata Consultancy Services şirketinde in India ortalama Satış Mühendisi toplam tazminatı year başına ₹559K ile ₹814K arasında değişmektedir. Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹642K - ₹731K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹559K₹642K₹731K₹814K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Satış Mühendisi maaş bilgisis için Tata Consultancy Services kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Satış Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Tata Consultancy Services şirketindeki in India Satış Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹814,196 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tata Consultancy Services şirketinde Satış Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹558,897 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Tata Consultancy Services için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar