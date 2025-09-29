Şirket Dizini
SwissBorg
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Proje Müdürü

  • Tüm Proje Müdürü Maaşları

SwissBorg Proje Müdürü Maaşlar

SwissBorg şirketinde in United Arab Emirates ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına AED 347K ile AED 494K arasında değişmektedir. SwissBorg şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

AED 393K - AED 448K
United Arab Emirates
Yaygın Aralık
Olası Aralık
AED 347KAED 393KAED 448KAED 494K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Proje Müdürü maaş bilgisis için SwissBorg kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

AED 588K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir SwissBorg?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Proje Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

SwissBorg şirketindeki in United Arab Emirates Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam AED 493,943 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SwissBorg şirketinde Proje Müdürü rolü in United Arab Emirates için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat AED 347,434 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    SwissBorg için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • InvestCloud
  • CoreLogic
  • Avaloq
  • FNZ
  • Riskalyze
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar