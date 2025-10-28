Şirket Dizini
Sleep Number
Sleep Number Yazılım Mühendisi Maaşlar

Sleep Number şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $170K tutarındadır. Sleep Number şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Medyan Paket
company icon
Sleep Number
Data Platform Engineer
San Jose, CA
Yıllık toplam
$170K
Seviye
L3
Temel maaş
$135K
Stock (/yr)
$15K
Prim
$20K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Sleep Number?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Sleep Number şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)



SSS

Sleep Number şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $222,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Sleep Number şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $165,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Sleep Number için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

Diğer Kaynaklar