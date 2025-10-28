Şirket Dizini
Sleep Number
Sleep Number Ürün Müdürü Maaşlar

Sleep Number şirketinde in United States ortalama Ürün Müdürü toplam tazminatı year başına $100K ile $140K arasında değişmektedir. Sleep Number şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$109K - $126K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$100K$109K$126K$140K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Sleep Number şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)



SSS

Sleep Number şirketindeki in United States Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $140,420 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Sleep Number şirketinde Ürün Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $100,300 tutarındadır.

