Roofstock
Roofstock Maaşlar

Roofstock şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $89,550 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $276,375 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Roofstock. Son güncellenme: 9/18/2025

$160K

Ürün Müdürü
Median $187K
Veri Bilimci
$164K
Yönetim Danışmanı
$172K

Ürün Tasarımcısı
$195K
Yazılım Mühendisi
$89.6K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$276K
SSS

The highest paying role reported at Roofstock is Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $276,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roofstock is $179,428.

