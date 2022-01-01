Rite Aid Maaşlar

Şirket Dizini
Rite Aid'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $33,446'den üst uçta Program Yöneticisi için $271,350'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Rite Aid. Son güncelleme: 8/21/2025

$160K

İş Geliştirme
$258K
Müşteri Hizmetleri
$33.4K
Veri Bilimi Yöneticisi
$179K

Veri Bilimcisi
$80.4K
İnsan Kaynakları
$86.6K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$62.1K
Hukuk
$251K
Hekim
$83.3K
Ürün Tasarımcısı
$174K
Program Yöneticisi
$271K
Satış
$39.8K
Siber Güvenlik Analisti
$241K
Yazılım Mühendisi
$66.2K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$206K
Çözüm Mimarı
$164K
SSS

Rite Aid'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $271,350 ücretle Program Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Rite Aid'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $164,175'dır.

