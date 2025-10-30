Remitly şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına $163K ile L5 için year başına $412K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $225K tutarındadır. Remitly şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
$163K
$125K
$31.7K
$6.4K
L2
$232K
$152K
$69K
$11K
L3
$352K
$202K
$143K
$7.3K
L4
$238K
$150K
$82.5K
$5K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Remitly şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
