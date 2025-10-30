Şirket Dizini
Remitly
Remitly Yazılım Mühendisi Maaşlar

Remitly şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına $163K ile L5 için year başına $412K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $225K tutarındadır. Remitly şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
Software Engineer I(Giriş Seviyesi)
$163K
$125K
$31.7K
$6.4K
L2
Software Engineer II
$232K
$152K
$69K
$11K
L3
Senior Software Engineer
$352K
$202K
$143K
$7.3K
L4
Staff Software Engineer
$238K
$150K
$82.5K
$5K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Remitly şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Remitly şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $412,250 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Remitly şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $205,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar