Remitly Veri Bilimci Maaşlar

Remitly şirketinde in United Kingdom Veri Bilimci tazminatı L1 için year başına £116K ile L3 için year başına £189K arasında değişmektedir. Remitly şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat £97.7K - £116K United Kingdom Yaygın Aralık Olası Aralık £90.2K £97.7K £116K £123K Yaygın Aralık Olası Aralık

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus L1 Data Scientist I £116K £90.7K £23.2K £1.7K L2 Data Scientist II £ -- £ -- £ -- £ -- L3 Senior Data Scientist £189K £115K £73.7K £0 L4 Staff Data Scientist £ -- £ -- £ -- £ -- Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Remitly şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 6.25 % üç aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 6.25 % üç aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 6.25 % üç aylık )

Hakediş programı nedir Remitly ?

