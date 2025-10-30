Şirket Dizini
Remitly Veri Bilimci Maaşlar

Remitly şirketinde in United Kingdom Veri Bilimci tazminatı L1 için year başına £116K ile L3 için year başına £189K arasında değişmektedir. Remitly şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£97.7K - £116K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£90.2K£97.7K£116K£123K
Yaygın Aralık
Olası Aralık
Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
Data Scientist I
£116K
£90.7K
£23.2K
£1.7K
L2
Data Scientist II
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
Senior Data Scientist
£189K
£115K
£73.7K
£0
L4
Staff Data Scientist
£ --
£ --
£ --
£ --
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Remitly şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Remitly şirketindeki in United Kingdom Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £188,811 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Remitly şirketinde Veri Bilimci rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £90,166 tutarındadır.

