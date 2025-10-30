Remitly şirketinde in United Kingdom Veri Bilimci tazminatı L1 için year başına £116K ile L3 için year başına £189K arasında değişmektedir. Remitly şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025
Ortalama Toplam Tazminat
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
£116K
£90.7K
£23.2K
£1.7K
L2
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
£189K
£115K
£73.7K
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Remitly şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)