Relativity
Relativity Maaşlar

Relativity şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $102,060 toplam tazminattan üst seviyede İş Operasyonları için $298,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Relativity. Son güncellenme: 10/25/2025

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $140K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $210K

Ürün Tasarımcısı
Median $119K
İş Operasyonları
$299K
Veri Bilimi Müdürü
$217K
Veri Bilimci
$147K
Pazarlama
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX Araştırmacısı
$110K
Hak Ediş Takvimi

5%

YIL 1

15%

YIL 2

30%

YIL 3

50%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Relativity şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 5% hak ediş süresi 1st-YIL (5.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 2nd-YIL (15.00% yıllık)

  • 30% hak ediş süresi 3rd-YIL (30.00% yıllık)

  • 50% hak ediş süresi 4th-YIL (50.00% yıllık)

SSS

Relativity şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $298,500 tazminatla İş Operasyonları at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Relativity şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $147,131 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar