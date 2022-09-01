Şirket Dizini
Redpanda Data
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Redpanda Data Maaşlar

Redpanda Data şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama için yıllık $119,400 toplam tazminattan üst seviyede Satış Mühendisi için $281,520 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Redpanda Data. Son güncellenme: 9/1/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $200K
Pazarlama
$119K
Ürün Müdürü
$264K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Satış Mühendisi
$282K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Redpanda Data şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

Redpanda Data şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $281,520 tazminatla Satış Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Redpanda Data şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $232,086 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Redpanda Data için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Square
  • Tesla
  • Netflix
  • Microsoft
  • PayPal
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar